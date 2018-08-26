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تأخر إقلاع 5 رحلات جوية بمطار القاهرة بسبب الصيانة وظروف التشغيل

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:53 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات جوية بمطار القاهرة بسبب الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع 3 رحلات للخطوط السعودية رقم 314 والمتجهة الي الرياض، ورحلة رقم 386 المتجهة إلى جده، ورحلة رقم 304 المتجهة إلى جده.
 
 
وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا رقم 587 المتجهة إلى ميونخ، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 61 المتجهة الى الغردقة، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
 
 

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