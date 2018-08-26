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تأجيل نظر طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين باغتيال النائب العام لـ9 سبتمبر

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:42 ص
تأجيل نظر طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين باغتيال النائب العام لـ9 سبتمبر المستشار الشهيد هشام بركات
كتب عامر مصطفى
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أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن 67 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد، لجلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها.


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