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بيان للخارجية: سامح شكرى ورئيس المخابرات العامة يتوجهان إلى أديس أبابا

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:23 م
بيان للخارجية: سامح شكرى ورئيس المخابرات العامة يتوجهان إلى أديس أبابا سامح شكري
كتب أحمد جمعة
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يتوجه كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا الإثنين، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

وأضاف "أبو زيد"، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار فى تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.

 

 


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