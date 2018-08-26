بورسعيد تستضيف فعاليات الموتمر الخامس لشعراء العامية بعنوان "العامية بنية مصر"

بورسعيد - السيد فلاح

تستضيف محافظة بورسعيد بعد غد الثلاثاء ولمدة يومين فعاليات الموتمر السنوي الخامس لشعراء العامية في مصر بمشاركة 200 شاعر من مختلف المحافظات بجانب شعراء بورسعيد يعقد الموتمر الذي تنظمة جمعيتي مبدعي مصر وعزف الأقلام العربية بالتعاون مع صالون أبو بكر الصديق الثقافي والفكري يعقد برئاسة الشاعر عبد الستار سليم بقاعة المؤتمرات والاحتفالات بنادي العمال الرياضي تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأعدت اللجنة المنظمة رحلات ترفيهية وزيارات ميدانية للمشاركين من مختلف المحافظات للتعرف علي أهم الأماكن السياحية والمشروعات الصناعية بالمحافظة.

ويناقش الموتمر علي مدي اليومين عدة أوراق بحثية بجانب عقد عدد من الأمسيات الشعرية.