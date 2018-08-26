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بسام راضى لـ"اليوم السابع": توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وفيتنام غداً

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:58 م
بسام راضى لـ"اليوم السابع": توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وفيتنام غداً السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً، الاثنين، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية".

 

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الزيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس فيتنامى لمصر، ومن ثم فهى علامة مهمة فى تاريخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث يشهد العام الحالى احتفال البلدين بمرور 55 عاما علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وأضاف "راضى"، أنه من المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

 

وأشار المتحدث ياسم الرئاسة، إلي أنه علي الجانب السياسي، هناك تفاهم واتساق بين مواقف مصر وفيتنام فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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