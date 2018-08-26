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اليوم.. "طب سوهاج" تناقش تطوير استراتيجية التدريس والتعلم

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:00 ص
اليوم.. "طب سوهاج" تناقش تطوير استراتيجية التدريس والتعلم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تنظم كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، اليوم الأحد 26 أغسطس، لقاءً حول تطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفى الجامعى، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.
 
وأضاف عزيز، أن الهدف من هذا اللقاء مناقشة تطوير استراتيجيات التدريس والتعليم من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرها داخل الكلية.
 
وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية، إن الكلية تستضيف فى هذا اللقاء، الدكتور إيهاب سعود عبد المنعم أستاذ طب الأطفال بالجامعة وخبير تطوير التعليم بالجامعات السعودية، مضيفاً أن اللقاء سوف يكون بحضور رؤساء الأقسام العلمية، ومنسقى المقررات باللائحة الجديدة، وأعضاء معاونى هيئة التدريس بالكلية.
 
 
 

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