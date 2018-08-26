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الملحقية الثقافية السعودية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:50 م
الملحقية الثقافية السعودية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى جانب من الاحتفالية
كتب مصطفى عنبر
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أقامت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة اليوم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور الملحق الثقافي بالإنابة عبد الله بن عبد العزيز الحمد، ورؤساء الأقسام وموظفي الملحقية وعدد من الطلبة والطالبات، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

ورفع "الحمد" في كلمة له خلال الحفل أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كما هنأ الحكومة السعودية بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439 هـ.

وحث "الحمد" موظفي الملحقية الثقافية بالقاهرة على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لخدمة الطلاب السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، حرصًا على أهمية إتقان العمل بالشكل المثالي والمتميز في إطار تنفيذ التوجهات بخدمة المستفيدين من الملحقية.

 


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