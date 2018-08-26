المؤبد لبائع خردة بالزقازيق عذب زوجته حتى الموت لشكه فى سلوكها

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بالسجن المؤبد لبائع خردة، قتل زوجته بعد تعذيبها بطريقة بشعة لشكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ذكي العتريس، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5052 لسنة 2018 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" م ع و" 37 سنة لمشرحة مستشفي التأمين الصحي جثة هامدة.

وتبين من أوراق القضية و التحقيقات التي قام بها النقيب أحمد بهاء، معاون مباحث قسم أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد غازي، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر، قيام " مرسي ع م م" 43 سنة، بائع خردة، مقيم العاشر من رمضان، بإرتكاب الواقعة.

وتعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح، مستخدما عصا خشبية لمدة أربعة أيام، بعد تجريدها من ملابسها، وسكب المياه الساخنة عليها لشكه في سلوكها، واعتقادا منه أنها خانته، وتم القبض علي المتهم، وبعرضه علي نيابة العاشر من رمضان، قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.