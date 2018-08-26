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خالد صلاح
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الكويت تدين الهجوم الارهابى بالعريش

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:14 م
الكويت تدين الهجوم الارهابى بالعريش أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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أدان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى، فى مدينة العريش بشمال سيناء أمس السبت.

وأعرب أمير الكويت، خلال برقية بعث بها اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابى وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية..معربا عن استنكار الكويت الشديد لهذا العمل الإرهابى الشنيع الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.

وشدد الشيخ صباح الأحمد على تأييد الكويت لكافة ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.. مؤكدا على موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما بعث نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين إلى الرئيس السيسى.

 


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