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القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة امنية بالإسماعيلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:55 م
القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة امنية بالإسماعيلية مطواه
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ر.م"18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "محمد.إ.أ"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "كريم.م.ع"28 عاما نجار مسلح مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "عبدالله.ع.ع"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "عامر.ف.ع"16 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه".

 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

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