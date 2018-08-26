video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على طالب بعد طعن عمه بسكين لخلافات عائلية بمركز بدر بالبحيرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:28 ص
القبض على طالب بعد طعن عمه بسكين لخلافات عائلية بمركز بدر بالبحيرة سكين ـ أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر واشتباه نزيف داخلى فى مشاجرة، لخلافات عائلية بقرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر من المستشفى العام بوصول "محمد .م.و" 35 سنة عامل مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر واشتباه نزيف داخلى وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.
 
وبسؤاله اتهم كل من زوجة شقيقه "سمر .م.و" 32 سنة ربة منزل وابنها "محمد .ت.م" 14 سنة طالب بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة الثانى وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات عائلية.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان والسلاح الأبيض المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جزار يقتل نجله بعد تعذيبه بسبب لعبه فى الشارع مع الأطفال بالبحيرة

البحيرة

اخبار مصر

قتل

مخدرات

اخبار الحوادث

خلافات




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة