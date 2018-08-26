القبض على طالب بعد طعن عمه بسكين لخلافات عائلية بمركز بدر بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر واشتباه نزيف داخلى فى مشاجرة، لخلافات عائلية بقرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر من المستشفى العام بوصول "محمد .م.و" 35 سنة عامل مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر واشتباه نزيف داخلى وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

وبسؤاله اتهم كل من زوجة شقيقه "سمر .م.و" 32 سنة ربة منزل وابنها "محمد .ت.م" 14 سنة طالب بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة الثانى وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات عائلية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان والسلاح الأبيض المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم.