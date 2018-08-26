الفضاء به 200 مليار نجم بينهم الشمس.. كيف يعمل الكون (فيديو)

كتب محمد محسوب

نشرت الجمعية الفلكية بجدة، فيديو يتضمن شرحا تفصيليا لمكونات الكون، وكيف يعمل، ودور الشمس فى استمرار الحياة على كوكب الأرض.

ويحكى الفيديو، أن الشمس تعد نجما ضمن 200 مليار نجم يسبحون فى الفضاء.

ويتضمن الفيديو شرحا لمجرة درب التبانة وهى المجرة التى يقع ضمنها كوكب الأرض، حيث إن الظلام الدامس الذى يحيط بها يساعد على تكوينها، وعلى جذب جميع الكواكب والنجوم التى تشكلها معا وجذبها تجاه بعضها البعض.

وتعد الشمس أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، فهى نجم من بين مليارات النجوم التى تسبح فى الفضاء، متوسط الحجم، لكنها تنتج أشعة مختلفة نوعا ما نتيجة لما يحدث على سطحها من تفاعلات.