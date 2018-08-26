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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:55 م
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العثور على جثة مزارع فى "رشاح الطمنى" بقرية سرابيوم بالإسماعيلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:17 م
العثور على جثة مزارع فى "رشاح الطمنى" بقرية سرابيوم بالإسماعيلية جثه - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر أحد المواطنين على جثة لمزارع برشاح الطمنى بقرية سرابيوم دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد بتلقيه بلاغ من احد المواطنين بالعثور على جثة مزارع برشاح الطمنى بقرية سرابيوم دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم انتشال الجثة وتبين انها جثة "فايز.م.م.ع" 62 عاما مزارع ومقيم عزبة ابوراضى التابعة لقرية هويس سرابيوم ومبلغ بغيابه بتاريخ 22/8/2018.
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإسماعيلية العامة ، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ، وتطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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