العثور على جثة شاب مصاب بالإيدز أسفل كوبرى سمنود بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

عثر أحد المواطنين، صباح اليوم الأحد، على جثة مجهولة لشاب ملقاة أسفل كوبرى سمنود بمحافظة الغربية، وعلى الفور قام بإخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد احمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بالعثور على جثة لشاب مجهول أسفل كوبري سمنود، وبنقلها لمركز سمنود، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مريض بالإيدز.

تمكن الرائد سامح عمران رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، من تحديد هوية الشاب ويدعى "م.ا.ع" مقيم قرية محلة زياد دائرة المركز، وتم استدعاء اهليته وأكدوا إصابته بمرض الإيدز.

بفحص الجثة، تبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبه جنائية وراء الوفاة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.