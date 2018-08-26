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"الصناعات الغذائية" تشيد بقرار "سلامة الغذاء" حول تسجيل وتداول المنتجات

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:45 ص
"الصناعات الغذائية" تشيد بقرار "سلامة الغذاء" حول تسجيل وتداول المنتجات أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية
كتبت – منى ضياء
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أشاد أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، والمنشور فى جريدة الوقائع المصرية يوم 15 أغسطس الماضى.

وقال الجزايرلى فى بيان له اليوم الأحد، أن صدور القرار يعد نموذجا ناجحا للتعاون الإيجابى والمثمر بين قطاع الصناعات الغذائية ممثلا في "غرفة الصناعات الغذائية" و"الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، لإصدار تشريع منظم للأغذية الخاصة، وقيام الهيئة بممارسة دورها فى تنظيم تسجيل وتداول الأغذيه ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.

وأضاف الجزايرلى أن القواعد موضوع القرار هى نتاج اللجنة العلمية التي تم تشكيلها وشاركت فيها غرفة الصناعات الغذائية، وتم وضع تلك القواعد استنادا إلي النظم والتشريعات المطبقة عالميا ومن أبرزها إمكانية تسجيل الأغذية الخاصة بالإخطار لأول مرة فى مصر خلال 30 يوما. 

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن هذا القرار كان مطلباً ملحاً لأعضاء الغرفة من منتجي الأغذية الخاصة، ويأتي في إطار جهود الغرفة المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية، خاصة وأن عملية التسجيل كانت تستغرق فترات طويلة وبما يترتب عليه ضياع للوقت والجهد والاستثمارات.

ووجه الجزايرلى شكره للدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهاز الفني المعاون واللجنة العلمية المشكلة على هذا الإنجاز الكبير، والذى يعد نقلة نوعية فى تطوير صناعة المنتجات ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة والعمل على زيادة  قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوى والهام.

وأكد الجزايرلي أن الغرفة تقوم حاليا بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعقد ورشة عمل مشتركة لتقديم عرض تفصيلى بالقواعد المشار إليها، وشرح لإجراءات العمل بها، والرد على كافة استفسارات وتساؤلات أعضاء الغرفة من منتجى الأغذية الخاصة.


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اخبار الاقتصاد

اشرف الجزايرلى

غرفة الصناعات الغذائية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تسجيل وتداول الأغذية

اتحاد الصناعات




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