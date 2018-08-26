الصحة تخصص خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن تعرض الحجاج العائدين للأوبئة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تخصيص خط ساخن للحجاج برقم 105 ، للإبلاغ عن تعرضهم لأى أعراض مرضية بعد عودتهم من أداء المناسك.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى، لــ "اليوم السابع" إن الخط الساخن يعمل على مدار الساعة ويقدم كافة سبل التوعية للحجاج العائدين من الخارج تحسبا لظهور أى أعراض مرضية وبائية عليهم بعد أداء المناسك، كما يوفر فرقا وقائية وعلاجية تقدم الخدمة الطبية الكاملة لأى مريض حال إصابتة بأى مرض وبائى.

وأضاف عيد، أن فرق الأمراض المعدية والحجر الصحى الصحى بالمطارات والموانىء تجرى مناظرة للمرضى للكشف عن إصابتهم بأى أمراض وبائية منعا لتسربها للبلاد.