الشرطة الألمانية تعثر على جثمان متسلق كندى متغيب منذ بداية الشهر الجارى

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أعلنت الشرطة الألمانية العثور على جثمان متسلق كندى الجنسية فى جبال الألب البافارية بعدما كان قد تغيب منذ اليوم الثانى من شهر أغسطس الجارى.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن الشرطة البافارية أفادت بأنه تم العثور أمس السبت على متعلقات المتسلق الكندى بواسطة صديق عائلته الذى شارك فى عمليات البحث عنه فى منطقة بالقرب من أحد الجبال الواقعة بجنوب مدينة ميونخ الألمانية، كما تم انتشال الجثمان بواسطة طائرة هليكوبتر.

وأضافت الشرطة: "أنه ليس هناك أية أدلة تشير إلى مقتل المتسلق الكندي"، مرجحه وفاته إثر سقوطه من على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 100 متر أثناء تسلقه الجبال، لافتة إلى أنه ستجرى فحوصات الطب الشرعى فى ميونخ؛ للتأكد من هوية المتسلق الراحل.