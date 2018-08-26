السيطرة على حريق شب داخل حظيرة مواشى فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بناحية قرية سيلا بمركز الفيوم، دون إصابات أو وفيات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بقرية سيلا بمركز الفيوم، وتبين نشوب الحريق علي مساحة قيراط مسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملك المواطن مشهور ك ع 66 سنة فلاح.

أسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة ونفوق 2 رأس ماشية من الأبقار وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية داخل الحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 5399 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة الفيوم ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.