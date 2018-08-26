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السفير بسام راضى: الانتهاء من علاج مرضى قوائم الانتظار خلال شهر

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:02 م
السفير بسام راضى: الانتهاء من علاج مرضى قوائم الانتظار خلال شهر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب سمير حسنى
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أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تركز على العديد من الملفات، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والإصلاح الإدارى، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية أحد الملفات الهامة التى تمس كل بيت مصرى.

وفيما يتعلق بقوائم الانتظار، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للإذاعة المصرية، أن القوائم كانت متراكمة على مدار سنوات طويلة، وكانت تضم 18 ألف مواطن مصرى يعانى من أمراض خطيرة جدا، وجاء الإعلان عن المبادرة للانتهاء من قوائم الانتظار فى غضون 6 أشهر، ولكن وزارة الصحة انتهت من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، متوقعًا الانتهاء من علاج باقى الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازًا كبيرًا وتمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.


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