السفير السعودى بواشنطن ينقل تعازى بلاده للشعب الأمريكى فى وفاة ماكين

كتب ــ إسلام جمال

حرص الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودى فى الولايات المتحدة الأمريكية، على تقديم التعازى للشعب الأمريكى، باسم المملكة العربية السعودية، فى وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين.

وأكد بن سلمان، أن ماكين الذى رحل عن عمر ناهز الـ 81 عاما، رجل دولة محترم وجدير بالثقة، مضيفاً :"حقاً سنفتقده"، واصفاً السيناتور الراحل بأنه كان صديقا عظيما للمملكة.

وأضاف: "خالص التعازى للشعب الأمريكى فى فقدان جون ماكين، البطل الأمريكى الذي كرس حياته لخدمة بلاده والنهوض بالسلام والأمن العالميين".