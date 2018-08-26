الرئيس اليمنى يشيد بالجهود الأمريكية الداعمة لليمن وشرعيته

/أ ش أ/

أشاد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، بالجهود الأمريكية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، وبالتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر فى اليمن والمنطقة من خلال مكافحة الاٍرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيرانى ومليشياته الحوثية التى دمرت اليمن وتطلق صواريخها باتجاه الأراضى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمني، اليوم /الأحد/، بالسفير الأمريكى لدى اليمن ماثيو تولر، حيث بحث الجانبان جملة من القضايا والمواضيع التى تهم البلدين.

وجدد الرئيس اليمني، حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِى مقدمتها القرار 2216.

ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكى بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الذى يصب فى مصلحة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مشاورات السلام المزمع إجراؤها فى جنيف إلى تحريك الملفات الإنسانية على طريق تحقيق السلام، الذى يستحقه الشعب اليمنى.