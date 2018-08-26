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الرئيس الكورى الجنوبى يثمن دور جون ماكين فى دعم السلام بشبه الجزيرة الكورية

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:00 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يثمن دور جون ماكين فى دعم السلام بشبه الجزيرة الكورية الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
سول (أ ش أ)
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أعرب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الأحد، عن تعازيه لوفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى جون ماكين، الذى وصفه بأنه "رمز للحرية".

وكتب مون - فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "أتمنى ترسيخ مبادئ الحرية والسلام التى سعى ماكين إليها فى شبه الجزيرة الكورية وجميع أنحاء العالم".

وذكر الرئيس الكورى الجنوبى دعم ماكين لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقيادة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي.

وكان ماكين قد توفى أمس عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة عام.

 


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