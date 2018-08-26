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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يعلن تسكين الحجاج بفنادق تطل على الحرم النبوى

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:19 م
الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يعلن تسكين الحجاج بفنادق تطل على الحرم النبوى الحج- أرشيفية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
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أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج المصرية، على أن المملكة تقدم دعما غير محدود لضيوف الرحمن فى موسم الحج وتحرص على تنفيذ المشروعات العملاقة فى المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.

 

وقال "مروان": "منذ قدومنا إلى المطار وجدنا تيسيرا للحجاج القادمين بكل سرعة وسهولة حيث تم إنهاء الإجراءات دون مصاعب أو تأخير".

 

ومن جانبه، وجه اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، بضرورة تسكين الحجاج المصريين من مكة لمدينة رسول الله بفنادق قريبة من الحرم النبوى لتوفير المشقة والعناء عليهم.

 

وشدد الرئيس التنفيذى لبعثة الحج على الاهتمام بمنظومة التغذية والإقامة والتنقل بين الأماكن المقدسة.

 

وتستعد البعثة لتسهيل سفر الأفواج المتعجلة للقاهرة وذلك بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الإسلام فى سهولة ويسر.


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