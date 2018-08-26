الدفاع الروسية: رصدنا تخطيط لتنفيذ هجوم كيماوى فى سوريا خلال اليومين القادمين

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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، بأنه يتم التخطيط لتنفيذ استفزازات كبرى باستخدام ذخائر محملة بمواد سامة فى سوريا، وذلك بمشاركة عملاء أجانب خلال اليومين القادمين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن كوناشينكوف قوله - للصحفيين - "وفقا لمعلومات تلقاها مركز المصالحة الروسى فى سوريا اليوم من سكان إدلب، فإن خبراء أجانب (ناطقين بالإنجليزية) وصلوا قرية حبيت الواقعة جنوب منطقة خفض الصراع فى محافظة إدلب لتنظيم هجوم كيماوى باستخدام صواريخ محملة بالكلور".

وأضاف المسئول الروسى "وبالتالي، تسعى قوات من خارج المنطقة مرة أخرى لاستفزازات كبرى فى سوريا باستخدام مواد سامة لزعزعة استقرار الوضع".