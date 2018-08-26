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الحياة علمتنى.. تعرف على رؤية حاكم دبى لنجاح الحكومات والدول

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:46 م
الحياة علمتنى.. تعرف على رؤية حاكم دبى لنجاح الحكومات والدول محمد بن راشد آل مكتوم
كتب - هاشم الفخرانى
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، إن "الحياة علمته أن المسئولين نوعان، النوع الأول هم مفاتيح الخير يحبون خدمة الناس، وسعادتهم فى تسهيل حياة البشر وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه، وإنجازهم الحقيقى فى تغيير الحياة للأفضل.. يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول، ويسعون دائما لمنفعة الناس".

محمد بن راشد ال مكتوم
محمد بن راشد ال مكتوم
 

وأضاف "آل مكتوم"، أن "النوع الثانى مغاليق للخير.. يصعّبون اليسير، ويقلّلون الكثير، ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة، وسعادتهم فى احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم، ولا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثانى".


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