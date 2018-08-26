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الحكومة اليمنية تستنكر منع ميليشيا الحوثى دخول الفرق ‏الطبية لمنطقة الدريهمى

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:00 م
الحكومة اليمنية تستنكر منع ميليشيا الحوثى دخول الفرق ‏الطبية لمنطقة الدريهمى الحوثيين
‏عدن (أ ش أ)
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استنكرت الحكومة اليمنية منع ميليشيات الحوثى ‏الانقلابية دخول الفرق الطبية التابعة للجنة ‏الدولية ‏للصليب الأحمر الدولى الى منطقة الدريهمى جنوب ‏الحديدة لتقديم الدعم الإنسانى ‏للسكان فى تلك المنطقة.‏

وأشار وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية رئيس اللجنة ‏العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح إلى ‏مواصلة الميليشيا ‏الحوثية احتجازها عدد من الشاحنات الاغاثية فى ‏محافظات الحديدة وإب ‏وذمار وإقامة حواجز تفتيش فى ‏الطرق الطويلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها ‏لاحتجاز ‏الشاحنات الاغاثية واجبار المنظمات الاغاثية ‏على دفع الرسوم الباهظة.‏

وقال المسئول اليمنى ، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية ، إن إقدام الميليشيات على ‏منع الفرق ‏الطبية التابعة للصليب الأحمر وإعاقة عمل المنظمات ‏الإنسانية واحتجاز الشاحنات ‏الاغاثية تعد أعمالاً ‏إرهابية وتتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية ‏وتستدعى من المجتمع ‏الدولى تحمل المسؤولية ‏الإنسانية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.‏

ودعا منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم ‏المتحدة فى اليمن ليزا غراندى إلى التدخل ‏العاجل والعمل ‏الجاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول الفرق الطبية ‏الى المناطق المنكوبة فى ‏المحافظة وتقديم الدعم ‏والرعاية للسكان فى محافظة الحديدة وسرعة التدخل ‏للإفراج المباشر ‏عن الشاحنات الاغاثية فى محافظات ‏الحديدة وآب وذمار.‏

وطالب المسؤولة الدولية بإدانة الميليشيات ‏الانقلابية بشكل واضح وصريح وتحميلها ‏المسؤولية ‏الكاملة عن إعاقة عمل المنظمات الإنسانية واتخاذ ‏الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل ‏هذه التصرفات التى ‏تؤثر بشكل مباشر على الوضع الإنسانى ومخاطبة ‏الهيئات الأممية ‏ومجلس الأمن بكل التصرفات ‏الإرهابية التى تمارسها الميليشيات بحق الاعمال ‏الاغاثية ‏والإنسانية.‏

 


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