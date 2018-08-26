الحكومة اليمنية تستنكر منع ميليشيا الحوثى دخول الفرق ‏الطبية لمنطقة الدريهمى

استنكرت الحكومة اليمنية منع ميليشيات الحوثى الانقلابية دخول الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى الى منطقة الدريهمى جنوب الحديدة لتقديم الدعم الإنسانى للسكان فى تلك المنطقة.
وأشار وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح إلى مواصلة الميليشيا الحوثية احتجازها عدد من الشاحنات الاغاثية فى محافظات الحديدة وإب وذمار وإقامة حواجز تفتيش فى الطرق الطويلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاحتجاز الشاحنات الاغاثية واجبار المنظمات الاغاثية على دفع الرسوم الباهظة.
وقال المسئول اليمنى ، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية ، إن إقدام الميليشيات على منع الفرق الطبية التابعة للصليب الأحمر وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية واحتجاز الشاحنات الاغاثية تعد أعمالاً إرهابية وتتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية وتستدعى من المجتمع الدولى تحمل المسؤولية الإنسانية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ودعا منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة فى اليمن ليزا غراندى إلى التدخل العاجل والعمل الجاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول الفرق الطبية الى المناطق المنكوبة فى المحافظة وتقديم الدعم والرعاية للسكان فى محافظة الحديدة وسرعة التدخل للإفراج المباشر عن الشاحنات الاغاثية فى محافظات الحديدة وآب وذمار.
وطالب المسؤولة الدولية بإدانة الميليشيات الانقلابية بشكل واضح وصريح وتحميلها المسؤولية الكاملة عن إعاقة عمل المنظمات الإنسانية واتخاذ الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التصرفات التى تؤثر بشكل مباشر على الوضع الإنسانى ومخاطبة الهيئات الأممية ومجلس الأمن بكل التصرفات الإرهابية التى تمارسها الميليشيات بحق الاعمال الاغاثية والإنسانية.
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