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خالد صلاح
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الحكومة الأفغانية: مقتل زعيم داعش فى غارة شرق البلاد

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:04 م
الحكومة الأفغانية: مقتل زعيم داعش فى غارة شرق البلاد افغانستان - أرشيفية
/أ ش أ/
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قالت السلطات الأفغانية اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم داعش فى أفغانستان أبو سعد إرحابى قتل فى ضربة على معاقل للتنظيم فى إقليم ننكرهار مساء أمس السبت.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن فى كابول فى بيان، إن 10 آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضا فى عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية.

كما أسفرت العملية عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من مخابئ داعش.

من جهتها أفادت مصادر مطلعة فى مديرية الأمن الوطنى الأفغانية، اليوم الأحد، أنه تم قتل 10 أعضاء من داعش كانوا يرافقون أرحابى، الشهير بـ"أبو سيد أوراكزاى".. وأشارت المصادر إلى أنه تم شن الغارة الجوية بالقرب من قرية جانجل فى مقاطعة خوجيانى.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطاء الله خوجيانى مقتل سعد أرحابى، وقال "إنه كان يقيم فى الأصل فى منطقة أوراكزاى، وتم تعيينه أميرا لإقليم خراسان بعد مقتل عبد حسيب لوجارى زعيم داعش السابق فى خراسان".

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم، فى بيان اليوم، أن الطائرة الأمريكية بدون طيار نفذت غارات جوية أيضا بالقرب من منطقة غانى خيل، موضحا أن ما لا يقل عن 3 مسلحين من (داعش) فى إقليم خراسان قتلوا جراء الغارات الجوية، وأصيب 3 آخرون.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والتنظيمات الإرهابية، ومن بينها الموالون لداعش فى خراسان، حتى الآن على هذه الأنباء.

 

 


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