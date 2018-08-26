الجيش الروسى يوزع مساعدات غذائية على قرية الجملة بمحافظة درعا السورية

موسكو(أ ش أ)

أعلن رئيس مجموعة تشكيل وتسليم إمدادات الإغاثة التابعة لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا فلاديمير لايدينوف أن الجيش الروسى أجرى عملا إنسانيا فى بلدة الجملة فى محافظة درعا، حيث وزع أكثر من 500 طرد غذائى.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لايدينوف قوله "نتواجد حاليا فى قرية الجملة فى محافظة درعا، أحضرنا أكثر من 500 طرد غذائى، والتى تشمل الدقيق والأرز والمياه المعبأة".

وجرى توزيع الطرود الغذائية، التى بلغ وزنها 2 طن، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، أجرى الأطباء العسكريين الروس فحصا طبيا للسكان المحليين، ووزعوا المواد الطبية لجميع المحتاجين.

ويقوم الجيش الروسى بشكل منتظم بأعمال إنسانية فى سوريا. إجمالاً، خلال وجود القوات المسلحة الروسية فى سوريا، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 فعالية من هذا النوع، حيث وزع للمواطنين السوريين حوالى 3 آلاف طن من المواد الغذائية والمياه المعبأة فى زجاجات.