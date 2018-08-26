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الجمارك الصينية: 7.5 مليار دولار حجم التجارة بين القاهرة وبكين فى 7 أشهر

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:52 ص
الجمارك الصينية: 7.5 مليار دولار حجم التجارة بين القاهرة وبكين فى 7 أشهر الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)
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أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر نما بنسبة 24% على أساس سنوى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكى.

وأشارت المصلحة –فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم الأحد، أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 6.5 مليار دولار أمريكى فى الأشهر السبعة الأولى بزيادة 22.6% على أساس سنوى، فى حين بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكى بزيادة 34.1% على أساس سنوي.

ولفتت المصلحة إلى أن حجم التجارة بين البلدين خلال شهر يوليو فقط بلغ 1.298 مليار دولار أمريكى، بواقع 1.07 مليار دولار أمريكى للصادرات الصينية إلى مصر و223 مليون للواردات الصينية من مصر.

 


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