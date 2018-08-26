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التنمية المحلية تصدر تعليمات للمحافظات بتوفير أماكن صحية للوجبات المدرسية

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:42 ص
التنمية المحلية تصدر تعليمات للمحافظات بتوفير أماكن صحية للوجبات المدرسية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا لكافة المحافظات بسرعة توفير أماكن تخزين صحية مناسبة بكل مدرسة من المدارس التى سيتم توريد وجبات مدرسية لها خلال العام الحالى 2018/2019، لاستقبال الوجبات التى سيتم توريدها لتوزيعها على التلاميذ.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على عدد من الشروط الخاصة بهذه الأماكن ومنها وجود تهوية وإضاءة جيدة لمكان التخزين مع إحكام أماكن التهوية جيد حتى لا يسمح بدخول الحشرات، وتوفير (ترمومتر) حرارى داخل المخزن لمتابعة وتسجيل درجة حرارة المخزن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، فى الكتاب الدورى للمحافظات أنه فى حالة تعذر توفير أماكن التخزين بالمدرسة المعنية يتم توفير أماكن للتخزين يسهل الوصول والخروج منها بأقرب موقع متاح للمدرسة أو لمجموعة من المدارس على أن تكون بذات المواصفات المشار إليها.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة قبل بداية العام الدراسى وإفادة الوزارة بما تم لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.


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