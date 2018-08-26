"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح آخر يومين بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وشملت مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا والديناميكا والإقتصاد والاحصاء والرتبة الوطنية، ومن المقرر أن تنتهى كنترولات الثانوية العامة من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيحة خلال 48 ساعة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2018 الأبعاء، مؤكدة أن موعد نتيجة الدور الثانى لن يتخطى الأسبوع الجارى.

وأضافت المصادر أن النتيجة ستكون مرتفعة وستعلن على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فور اعتمادها من قبل الوزير الدكتور طارق شوقى.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى انطلقت 11 أغسطس الماضى وانتهت 20 من نفس الشهر وتم تصحيح عدد من المواد وجار استكمال المواد الأخرى بسبب إجازة عيد الأضحى.