"التعاون الإسلامى" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلى على بناء 2000 وحدة استيطانية

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس المحتلة.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولى، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حداً لسياسات الاستيطان الإسرائيلى التى من شأنها تقويض رؤية حل الدولتين.