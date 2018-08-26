التحقيق مع وزير داخلية إيطاليا فى أزمة نزول مهاجرين من سفينة

روما (أ ش أ)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى مطلوب للتحقيق فى قراره بعدم السماح لأكثر من 170 مهاجرًا بالنزول من سفينة تابعة لخفر السواحل.

وأشارت صحيفة (لا ريبابليكا الإيطالية إلى أن مكتب المدعى العام فى أجريجنتو بصقلية سجل سالفينى كمشتبه به فى جرائم الاختطاف والاعتقال غير القانونى وإساءة استخدام منصبه.

ومن جانبه، قال سالفينى - ردًا على تلك الأنباء - "يمكنهم اعتقالى، ولكن تلك ليست رغبة 60 مليون إيطالى".

ورست سفينة على متنها 177 مهاجرًا - معظمهم من إريتريا - فى ميناء كاتانيا الصقلى الاثنين الماضي، بعد أن تم إنقاذهم فى البحر المتوسط، وسمحت السلطات الإيطالية لبعض المجموعات الصغيرة بالنزول لأسباب إنسانية خلال الأيام القليلة الماضية، لكن معظمهم اضطر إلى البقاء على متن السفينة.

كما أعطى سالفينى أمس السبت الإذن الى 137 شخصًا آخر بالنزول، بحسب الصحيفة الإيطالية، وسيتم إيواء 100 منهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية، وستستضيف البقية إيرلندا وألبانيا.