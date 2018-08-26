video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التحقيق مع وزير داخلية إيطاليا فى أزمة نزول مهاجرين من سفينة

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:31 م
التحقيق مع وزير داخلية إيطاليا فى أزمة نزول مهاجرين من سفينة وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
روما (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى مطلوب للتحقيق فى قراره بعدم السماح لأكثر من 170 مهاجرًا بالنزول من سفينة تابعة لخفر السواحل.

وأشارت صحيفة (لا ريبابليكا الإيطالية إلى أن مكتب المدعى العام فى أجريجنتو بصقلية سجل سالفينى كمشتبه به فى جرائم الاختطاف والاعتقال غير القانونى وإساءة استخدام منصبه.

ومن جانبه، قال سالفينى - ردًا على تلك الأنباء - "يمكنهم اعتقالى، ولكن تلك ليست رغبة 60 مليون إيطالى".

ورست سفينة على متنها 177 مهاجرًا - معظمهم من إريتريا - فى ميناء كاتانيا الصقلى الاثنين الماضي، بعد أن تم إنقاذهم فى البحر المتوسط، وسمحت السلطات الإيطالية لبعض المجموعات الصغيرة بالنزول لأسباب إنسانية خلال الأيام القليلة الماضية، لكن معظمهم اضطر إلى البقاء على متن السفينة.

كما أعطى سالفينى أمس السبت الإذن الى 137 شخصًا آخر بالنزول، بحسب الصحيفة الإيطالية، وسيتم إيواء 100 منهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية، وستستضيف البقية إيرلندا وألبانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مئات المهاجرين الفنزويليين يدخلون بيرو رغم قانون بشأن جوازات السفر

صور.. روما تسمح بنزول المهاجرين العالقين على متن سفينة فى ميناء صقلية

القضاء الإيطالى يفتح تحقيقا بحق وزير الداخلية فى قضية المهاجرين العالقين

ايطاليا

اخبار ايطاليا

مهاجرين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة