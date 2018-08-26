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التحقيقات تبرئ مجلس السنطة من تشغيل أفلام إباحية بمباراة الأهلى وحرس الحدود

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:11 م
التحقيقات تبرئ مجلس السنطة من تشغيل أفلام إباحية بمباراة الأهلى وحرس الحدود شاشه عرض - أرشيفية
كتب - مصطفي عادل - محمد غنيم
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أثبتت التحقيقات التى قامت بها مديرية الشباب والرياضة بالغربية براءة مجلس إدارة نادى السنطة والمدير التنفيذى للنادى من تهمة تشغيل أفلام إباحية على شاشة النادى الاجتماعى للنادى أثناء مباراة الأهلى وحرس الحدود والتى أقيمت أول أمس وانتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لاشئ.

 

وقامت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بتشكيل لجنة موسعة من الشئون القانونية بالمديرية والتفتيش المالى والإدارى وإدارة الشباب، وذلك للتحقيق فى الواقعة التى شهدها النادى.

 

 وقامت اللجنة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية بمراجعة كل المراقبة الخاصة بالنادى الاجتماعى، والتى أثبتت عدم صحة الواقعة فى الوقت الذى قامت فيه اللجنة بسؤال عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادى والذين أكدوا عدم صحة الواقعة .

 

من جانبه وجه محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الشكر لإدارة الشباب والرياضة بالسنطة، والتى قامت بالتحقيق فى الواقعة فور الإعلان عنها وهو ماحسم حالة الجدل الدائرة منذ أمس الأول بعد ثبوت براءة مسئولى نادى السنطة من الواقعة التى أثبتت التحقيقات أن أحد المرشحين الخاسرين للانتخابات الماضية هو من قام باختلاقها لتشويه صورة المجلس الحالى بعد خسارته للانتخابات.


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