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التحالف العربى يصدر تصاريح دخول لسفينتين إلى ميناء الحديدة

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:16 ص
التحالف العربى يصدر تصاريح دخول لسفينتين إلى ميناء الحديدة سفينة _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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أعلن التحالف العربى، فى اليمن إصدار تصاريح الدخول للسفينة (Navigator M) والسفينة (Priya) للتوجه لميناء الحديدة.

وقال التحالف، فى بيان طبقا لقناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأحد، إن السفينتين تم توجيههما لمنطقة الانتظار بعد اتصالهما بالقوات البحرية للتحالف، حسب آلية التحقق والتفتيش.

وأضاف أن السفينتين توجدان فى منطقة الانتظار، وتعذر الاتصال بهما لأسباب فنية تعود للسفينتين، فيما قال إنه يجرى التواصل مع الوكلاء الملاحيين للسفينتين ومنظمة التحقق والتفتيش بجيبوتي.

فى سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية يمنية فى المنطقة الخامسة بمحافظة حجة الحدودية بأن قياديين من ميليشيات الحوثى قتلا خلال المواجهات التى شهدتها مديرية حيران.

وذكرت المصادر - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - أن القياديين هما العميد عبدالوهاب محمد الحسام والقاضى صلاح مسعد خموسى قتلا فى معارك بين الجيش اليمنى والحوثيين ، موضحة أن خموسى كان يعمل مشرفاً للميليشيات فى مديرية المحابشة.

وكان الجيش اليمني، تمكن أمس بدعم من التحالف، من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر.

 


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التحالف العربى

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الحديدة

اليمن




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