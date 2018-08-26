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"البيئة" تؤكد مراجعة المحميات دوريا وإجراءات قانونية ضد المعتدين عليها

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:00 ص
"البيئة" تؤكد مراجعة المحميات دوريا وإجراءات قانونية ضد المعتدين عليها وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن المحميات الطبيعية أحد أهم وأكبر ملفات وزارة البيئة، مشيرا إلى أن مساحتها تمثل حوالى 15% من مساحة مصر، ويتم مراجعتها بشكل دورى من قبل المقيمين فيها، والعاملين بها، وحال حدوث تعدى على المحميات يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

 

وأكد صلاح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يمكن بيع المحميات، وأن الحديث عنه شئ غير منطقى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لاستغلال المحميات بطرق علمية وفى إطار المسموح به فى القانون، لتنشيط السياحة البيئية فى المحميات، كوادى الريان، ووادى الجمال، وغيرها، مضيفا:" وإذا كان هناك عقود حق انتفاع خارج النطاق الحساس للمحمية، والقانون يسمح سنطبقه".

 

وأضاف: هناك أنشطة بيئية يمكن تنفيذها فى أماكن محددة من المحميات، ولا يكون لها تأُثير حساس على المحمية، تحت إشراف الوزارة، وأى نشاط يتم وفق اشتراطات بيئية، مؤكدا أن تشجيع السياحة البيئية شئ هام جدا للدولة، وأن الوزارة تعمل تطوير ما يمكن تطويره لتشجيع السياحة البيئية.

 

واستطرد: يتم التعاون مع القائمين على المحميات والسكان الطبيعين لها، لحمايتها والحفاظ عليها، خاصة أن تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة التى تهدف لها الدولة، يهدف لدمج السكان فى الأنشطة الجديدة التى يتم تطبيقها، كدعم البدويات.

 

 


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وزارة البيئة

المحميات الطبيعية

بيع المحميات

السياحة البيئية




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