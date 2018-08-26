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البرازيل تعتقل أكثر من ألف شخص لارتكابهم جرائم ضد النساء

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:34 ص
البرازيل تعتقل أكثر من ألف شخص لارتكابهم جرائم ضد النساء الشرطة البرازيلية ـ صورة أرشيفية
برازيليا(أ ش أ)
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اعتقلت السلطات البرازيلية أكثر من ألف شخص فى إطار حملة مداهمات واسعة تشنها فى جميع أنحاء البلاد بسبب ارتكاب جرائم ضد النساء.

وقالت السلطات - وفقا لراديو (سوا) الأمريكية اليوم الأحد، "إن ربع حالات الاعتقال كانت بسبب ارتكاب جريمة القتل ضد الإناث لنوع الجنس"، مضيفة أنه شارك فى حملة الاعتقالات ما يقرب من 6 آلاف و500 ضابط من الشرطة فى عملية تقرر إجراؤها قبل الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق فى أكتوبر المقبل.

وقال وزير الأمن العام راؤول يونجمان إن "الجميع يعملون معا لفرض المزيد من الأمن وتراجع العنف الذى يهدد الحياة فى البلاد".

 


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