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البترول تنظم الاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر مصر الدولى "إيجبس 2019"

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:57 م
البترول تنظم الاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر مصر الدولى "إيجبس 2019" وزير البترول خلال الاجتماع
كتب : أحمد أبو حجر
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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجيس 2019 ) والذى سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور قيادات البترول وعدد من رؤساء ومسئولى كبرى شركات البترول العالمية والمصرية.

 

وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية انعقاد المؤتمر الذى يعد حدثاً بترولياً مهماً ومميزاً ويضع مصر فى دائرة اهتمام الأطراف المعنية بهذه الصناعة، وسيتح الفرصة لمناقشة المتغيرات في صناعة البترول محلياً وإقليمياً وعالمياً والتى تشهد تطوراً سريعاً بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية وعرض أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة البترول والغاز وسبل تعظيم استفادة الصناعة البترولية في مصر منها ، لافتاً إلى أن المؤتمر بمثابة نافذة  لاستعراض قصص النجاح التي حققها قطاع البترول المصرى خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات مصر المستقبلية في صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية الواعدة والخطط الإستراتيجية المستهدفة في هذه الصناعة الحيوية.

 

وخلال الاجتماع أعلن وزير البترول عن انضمام شركات جديدة للجنة مثل شركتى الهيدروكربونات القبرصية وبتروناس الماليزية وهو ما يؤكد على أهمية المؤتمر الذى يحظى بدعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأضاف الملا أن جلسات المؤتمر ستشمل لأول مرة جلسة خاصة للبراعم تستهدف الفئة العمرية من 14-17 عام بهدف التعرف على صناعة البترول والغاز ، وتخصيص يوم للمرأة وجلسات خاصة بالصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الجلسات الفنية عن أنشطة صناعة البترول والغاز.


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