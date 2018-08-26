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الإعلام المغربى يعلن اعتقال سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة بفرنسا

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:54 م
الإعلام المغربى يعلن اعتقال سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة بفرنسا سعد لمجرد
كتب – محمود محيى
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ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن حالة من الغموض انتشرت حول تورط المطرب المغربى الشهير سعد لمجرد فى قضية اغتصاب جديدة، بين تأكيد وقوعها ونفى الواقعة من الأساس.

 

وقالت مصادر لصحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الأحد، إن عناصر الشرطة أوقفت، صباح اليوم، بالمدينة الفرنسية "سان تروبيه" المغنى المغربى الشاب، للاشتباه فى تورطه فى قضية اغتصاب جديدة.

 

وأضافت المصادر أن لمجرد قام ليلة أمس بعد سهرة "ماجنة" باستدراج فتاة إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعنيف واغتصاب، مضيفة أن الفتاة خرجت من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة.

 

وأوضحت المصادر وفقا للصحيفة أنه تم نقل لمجرد إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق فى الواقعة، كما تمت مباشرة تحقيقات بالفندق الذى شهد الواقعة المفترضة، خصوصا مع إدارته ومع موظف الاستقبال.

 

وفى الوقت الذى يتم فيه الحديث عن حادثة الاغتصاب الجديدة، نفت مصادر مقربة من عائلة لمجرد علمها بالموضوع، موردة أنها بدورها تنتظر تأكيد الخبر المتداول.

 

وفى السياق نفسه، قال والد لمجرد المطرب البشير عبدو بأنه حاول الاتصال بابنه هاتفيا منذ أمس السبت ولكنه لا يرد.

 

 


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