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الأوقاف وجنوب سيناء ينظمان ملتقى للسلام العالمى بسانت كاترين سبتمبر المقبل

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:03 م
الأوقاف وجنوب سيناء ينظمان ملتقى للسلام العالمى بسانت كاترين سبتمبر المقبل وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء
كتب - إسماعيل رفعت
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 استقبل وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن التنسيق للملتقى السنوي الذي يعقد بمدينة سانت كاترين تنشيطًا للسياحة بصفة عامة والسياحة الدينية بصفة خاصة، وتعريف العالم كله بما تحويه سيناء من تراث حضاري وإنساني فريد، حيث تمثل سانت كاترين رمزية خاصة للأديان السماوية.
 
ووقال بيان للوزارة:"إيمانا منا بأهمية السلام ورغبة في إرسال رسالة للعالم كله باجتماعنا على السلام ولأجل السلام آثرنا أن تكون احتفالية هذا العام تحت مسمى ” ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى"، وأن يعقب المؤتمر والاحتفالية إعلان ميثاق سانت كاترين للسلام العالمى؛ ليؤكد أن رسالة الأديان كلها هى السلام، وأننا دعاة سلام وسنظل، وأن جميع أعمال الجماعات الإرهابية لا علاقة لها بالأديان، ومن ثمة فإن جميع الأديان السماوية ترفض الإرهاب، وأن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد فى مواجهة قوى الشر والظلام.
 
من جانب آخر، تم مناقشة عدة أمور أخرى منها تطوير المركز الثقافى باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ وتزويده بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغات الأجنبية.
 
كما أكد وزير الأوقاف، على توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحى كدفعة أولى لمحافظة جنوب سيناء توزع بمعرفة المحافظة على الأسر الأولى بالرعاية.

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الأوقاف

جنوب سيناء

ملتقى السلام العالمى




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