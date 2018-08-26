"الأوقاف" تعلن خطتها لمواجهة الزيادة السكانية بمحافظات الجمهورية

كتب إسماعيل رفعت

خطة جديدة تضعها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق سلسلة من اللقاءات والندوات والمحاضرات وقوافل التوعية بقضية الزيادة السكانية، والدعوة لاجتماع تعقده الأسبوع المقبل لوضع برنامج العمل، ودعمه إعلاميا من خلال مطبوعات الوزارة ومنشوراتها الدورية.

من جانبه كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد البسطويسى مدير إدارة المساجد الأثرية والمنسق لبرنامج التوعية السكانية بإعداد خطة لقوافل التوعية بالقضية السكانية.

وكلف الوزير، بإعداد خطة للتثقيف العام من خلال الندوات، والمشاركة المجتمعية الواسعة، وتخصيص محور ثابت فى مجلة منبر الإسلام للتعريف المستمر بالقضايا الإنسانية والسكانية تحت عنوان: الأسرة والسكان.

100 داعية يجوبون أحيائهم للقاء الجماهير فى المرحلة الأولى

أكدت وزارة الأوقاف، أن الخطة ستهدف 100 لقاء توعوى كمرحلة أولى تتضاعف تدريجيا للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، ومع بيان أن القلة القوية خير من الكثرة التى هى كغثاء السيل، وأن أولادنا أمانة فى أعناقنا، وأن تنظيم النسل أمر لا حرج فيه شرعًا، بل أن المصلحة الشرعية قد تقتضيه، وقد يتعين إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية، وهو ما يقتضيه ويفرضه واقعنا الراهن.

وأضافت الأوقاف، أن الأولوية فى المرحلة الأولى من التوعية ستكون من خلال الاستعانة بالأئمة من أبناء القرى والنجوع المستهدفة، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بهذه القضية فى هذه الحملة القومية للتوعية بمخاطر الانفجار السكانى.

من جانبه أكد الشيخ محمد البسطويسى، مدير إدارة المساجد الأثرية والمنسق لبرنامج التوعية السكانية، أنه سيتم عقد لقاء الأسبوع المقبل للتشاور ووضع خطة الأوقاف لبرنامج عمل التوعية السكانية، والتواصل مع وزارة الصحة والسكان والجهات المختصة لعقد لقاء مماثل لوضع تصور كامل للبرنامج.

وأضاف البسطويسى، لـ"اليوم السابع، أن الأوقاف سوف تحدد 100 إمام لتولى العمل بالمرحلة الأولى من أبناء المناطق التى تعانى من الزيادة السكانية، ومن القرى والنجوع حتى يعملون فى محل إقامتهم.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب الـ100 إمام أعضاء البرنامج فى دورة مدتها 3 أيام، للتمكن من إلقاء دروس وندوات وقوافل مساء يومى الاثنين والأربعاء بالمساجد، وبالتجمعات العامة والوحدات الصحية والأندية فى أوقات أخرى.

وشدد البسطويسى، على أن المرحلة الثانية من البرنامج سوف تشهد وجود واعظات الأوقاف، على أن تعمم التجربة فى جميع أنحاء الجمهورية فى المرحلة الثالثة، ويستمر عمل القوافل والندوات دوريا بمعرفة المجلس القومى للسكان، والوحدات الصحية بالمنطقة محل عمل أعضاء القوافل.

قال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: هذه مبادرة جيدة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية العشوائية، مطالبا بضرورة تكامل الجهود ضمن خطة متكاملة تخرج عن الإطار الوعظى.

وأضاف هندى، لـ"االيوم السابع" أنه لابد من التنسيق مع كافة الوزارات وخاصة الصحة والسكان والإسكان والشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومى للمرأة حيث يوجد لدى هذه الجهات سابقة خبرات، مضيفا أنه لابد من إشراك الداعيات فى العمل التوعوى.

يأتى ذلك ضمن خطة الأوقاف الدعوية التى تخصص خطب الجمعة والدروس اليومية والقوافل الدعوية، واللقاءات التلفزيونية، واللقاءات الجماهيرية للموضوعات الموحدة الخاصة بالقضايا القومية والكبرى.