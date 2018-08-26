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الأحد، 26 أغسطس 2018 07:40 م
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"الأوقاف" تعلن بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة "إيفاد رمضان" للقراء

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:59 م
"الأوقاف" تعلن بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة "إيفاد رمضان" للقراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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تبدأ اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1440هـ/ 2019م للقراء، وذلك بجميع المديريات الإقليمية اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة أسبوع كحد أقصى ، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

 

وشددت الأوقاف، فى بيان لها علي جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، علماً بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة ، متى ثبت ذلك في أى مرحلة من مراحلها ، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.

 


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