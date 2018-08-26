الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية غدا والثلاثاء واحتمال سقوط أمطار خفيفة

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تحسن فى الأحوال الجوية غدا الإثنين، وبعد غد الثلاثاء على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة جدًا بالسواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجة البحرى.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد الإثنين والثلاثاء انخفاضا بمعدل درجة إلى 3 درجات، لافتًا إلى أن السحب ستكون منخفضة تغطى الشمس معظم الأوقات بسماء القاهرة.