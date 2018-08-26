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استقالة وزيرة خارجية أستراليا من حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:34 ص
استقالة وزيرة خارجية أستراليا من حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون جولى بيشوب وزيرة الخارجية الاسترالية
سيدنى (رويترز)
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أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولى بيشوب، اليوم الأحد استقالتها من حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون، وذلك بعد يومين من معركة شرسة على القيادة أدت إلى إسقاط رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وأعلنت بيشوب أنها ستعود للصفوف الخلفية ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها فى مايو 2019. ويمكن أن يكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على حكومة موريسون التى لها أغلبية فى البرلمان بفارق مقعد واحد فقط.

وحقق موريسون فوزا مفاجئا فى التصويت الذى أجراه حزب الأحرار الحاكم يوم الجمعة ليحل محل ترنبول بعد فوضى سياسية فى كانبيرا استمرت أسبوعا ومثلت ظهور سادس رئيس وزراء لاستراليا خلال أقل من عشر سنوات.

 

 


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