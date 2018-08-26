استئناف الإنتاج فى حقل نفطى بجنوب السودان بعد توقف 5 أعوام

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن وزير النفط والغاز السودانى أزهرى عبد القادر الاحد ان الانتاج فى حقل نفط توما ثاوث فى ولاية الوحدة فى جنوب السودان استؤنف السبت بعدما كان متوقفا منذ العام 2013.

ويأتى استئناف الانتاج فى الحقل الذى ينتج عشرين الف برميل من النفط يوميا نتيجة التقدم الذى أحرزته المفاوضات السياسية بين الافرقاء فى جنوب السودان بوساطة من الخرطوم.

ووقع البلدان فى يونيو الماضى اتفاقا للسعى الى اعادة العمل فى حقول النفط فى جنوب السودان بعد ان توقف الانتاج فى عدد منها بسبب الحرب الاهلية التى أندلعت فى البلد المذكور العام 2013.

وقال الوزير للصحفيين بالخرطوم الأحد "دخل أمس حقل توما ثاوث بولاية الوحدة فى دولة جنوب السودان منظومة الانتاج بضخ عشرين الف برميل من النفط الخام يوميا، وذلك بعد أن كان متوقفا عن الانتاج منذ عام 2013".

وأفاد عبد القادر أن 5 حقول أخرى فى الوحدة ستعاود الإنتاج قبل نهاية العام الحالى بطاقة تبلغ 80 ألف برميل يوميا.

ويستخدم جنوب السودان المنشآت النفطية السودانية لتصدير إنتاجه عبرها إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر مقابل رسوم يدفعها للخرطوم.

ووقع طرفا النزاع فى جنوب السودان فى السادس من أغسطس اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة فى الخرطوم.

واندلع النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إثر اتهام كير لمشار بتدبير انقلاب ضده، وتحول القتال حربا أهلية بين قبيلة الدينكا التى ينتمى إليها كير والنوير قبيلة مشار.