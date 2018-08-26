ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال غرب إيران إلى 312 قتيلا وجريحا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب ضواحى مدينة "تازة آباد" الواقعة فى محافظة كرمانشاه غرب إيران إلى 312 قتيلا وجريحا.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الهزة الأرضية تسببت فى مقتل شخص يبلغ من العمر 70 عاما وسيدة حامل، بالاضافة إلى إصابة 310 أشخاص.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى عزمه زيارة المنطقة المنكوبة غدا الإثنين، فيما أمر الرئيس حسن روحانى بتوفير مساعدات فورية إلى المدينة المنكوبة.

وكان زلزال بقوة 9ر5 درجات على مقياس ريختر قد ضرب ضواحى مدينة "تازة آباد" فجر اليوم بالتوقيت المحلى بعمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.