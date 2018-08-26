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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:58 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق (باى لونج) بالصين إلى 20 قتيلا

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:09 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق (باى لونج) بالصين إلى 20 قتيلا حريق - أرشيفية
/أ ش أ/
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ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذى اندلع صباح أمس السبت فى فندق بمدينة هاربين بمقاطعة هيلونج جيانغ شمال شرقى الصين إلى 20 قتيلا و23 مصابا.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية بمقاطعة هيلونج جيانغ - فى بيان اليوم الأحد - : "إن رجال الإطفاء عثروا على جثة بعد ظهر اليوم ليرتفع إجمالى عدد الضحايا إلى 20 قتيلا، حيت سبق العثور على 18 جثة فى موقع الحريق بفندق (باى لونج) فى منطقة سونغبى بمدينة هاربين، فيما توفى شخص فى المستشفى متأثرا بالإصابات التى ألمت به فى الحريق"، مشيرة إلى أن هناك 23 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات المحلية.

وأضافت أن رجال الإطفاء قد أجلوا أكثر من 80 شخصا وأنقذوا 20 آخرين كانوا محاصرين بسبب النيران التى أحرقت مساحة تبلغ حوالى 400 متر مربع من بنايات الفندق.

يشار إلى أن السلطات المحلية قد استجوبت صباح اليوم مالك الفندق فى إطار التحقيقات التى تجريها لمعرفة سبب وملابسات الحريق.

 


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