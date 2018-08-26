إغلاق 3 مصانع غير مرخصة بحمله تموينية بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

أغلقت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية 3 مصانع غير مرخصة بشبرا الخيمة، لإنتاج الملابس الجاهزة والحلويات وتم التحفظ على مستلزمات الإنتاج والتصنيع، وتحرير محاضر لإصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، يفيد القيام بحملة تموينية مكبرة على مدينة شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بإنتاج الملابس الجاهزة والحلويات، وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 قضايا غش تجارى وسلع منتهية الصلاحية فى محلات لبيع السلع، وقضيتى فى مجال تهريب الدقيق البلدى، وتولت النيابة التحقيق.