إصابة مزارع بطلق نارى فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب مزارع بطلق نارى فى مشاجرة على أرض زراعية بقرية الشركة 17 التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وأحيل إلى مستشفى الداخلة العام، تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة، يفيد بإصابة عطوة صبحي محمود 43 سنة مزارع ومقيم القرية 17 بمركز الفرافرة بطلق خرطوش فى مشاجرة على أرض زراعية، وتم نقله إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى تباشر التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.