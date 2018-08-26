إحالة 210 موظفين للتحقيق خلال حملات التفتيش المالى والإدارى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، عدة حملات للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات خلال شهرأغسطس الجارى، حيث كشفت الحملة عن تغيب عدد كبير من الموظفين والعمال، وتركهم العمل دون سند قانونى، وبلغ عددهم 210 موظفين، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية بالإدارات المختلفة من (تعليم وصحة وطب بيطرى وأحياء وقطاعات وشباب وممشى وأسواق وحملات) والتابعة لمدينة الأقصر، كما تم تحرير 90 محضر أعمال وحفظهم لعدم وجود مخالفات قانونية.

ومن جانبه، صرح عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة شملت المرور على 114 مصلحة ومؤسسات حكومية، تم متابعتهم بالإضافة إلى اللجان وتقارير النيابة الإدارية والإخلاءات وتقارير الألبان، مؤكداً أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة المخالفين للشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة.

وأضاف عبد الحميد الكيلانى فى بيان صحفى له، إلى أن محاضر الأعمال التى تم الحفظ فيها وعددها 90 محضر نظر وحفظ ، يدل على انضباط سير العمل، مضيفاً: "استمرار جولات أعضاء الإدارة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذا لتكليفات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة".